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تعليم

تشديد التدابير الاحترازية بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس

الأحد 14/مارس/2021 - 01:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قســـم التعليــــم
انطلقت امتحانات معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، وسط إجراءات احترازية مشددة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، أ.دهشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نهى سمير دنيا عميد المعهد.

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حيث قامت الدكتورة نهى دنيا عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ، بتفقد بوابات دخول الطلاب و التأكد من تطبيق كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد(covid19).

وأشارت عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس إلى أن إدارة المعهد قد إتخذت خطوات موسعة لتحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء المعهد خلال فترة إمتحاناتهم، حيث قامت بتعقيم جميع القاعات والمدرجات بالكلية قبل بدء الامتحانات، و توفير أجهزة قياس الحرارة عن بعد، ورفع درجات الإستعداد التام من قبل أفراد الأمن والدفاع المدني وكذلك تم تعقيم الكنترولات.

كما أكدت أنه سيتم رش وتعقيم اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء ، مشيرا إلي أن إمتحانات الكلية تم تقسيمها على ثلاث فترات بحيث تبدأ الفترة الأولى من العاشرة صباحا وحتى ١٢ ظهرا و الثانية من الواحدة ظهرا الى الثالثة و الفترة الاخيرة من الرابعة الى السادسة يوميا ولمدة ثلاث اسابيع.

وأضافت إلي أنه تم مراعاة التباعد الاجتماعى أثناء سير عملية الامتحانات حيث تمت إضافة مدرج كبير و ٨ قاعات تدريس مع الالتزام بالتباعد وتفادى التكدسات مسارات دخول وخروج الطلاب فى المعهد .

وقد أبدت د.نهى إمتنانها لإنتظام السادة أعضاء هيئة التدريس والكنترول وشكرت كل من ا.د .ريهام رفعت وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا وا.د. هالة عوض الله وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة للجهود التى قاموا بها لتنظيم سير عملية الامتحانات.
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