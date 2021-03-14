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سفير الإمارات بالقاهرة: نعمل على زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل للمصريين.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 01:43 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال سفير الإمارات بالقاهرة، حمد الشمسي، إنه اختار زيارة محافظة المنيا فى أولى جولاته، لأنها تعنى الكثير وتحوى العديد من التاريخ القديم والأثرى، لافتًا إلى أنه لأول مرة يزور منطقة تل العمارنة.

وأضاف سفير الإمارات بالقاهرة، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى"،أن الاستقبال الجيد ليس غريب لأن العلاقات بين مصر والإمارات طويلة الامد لأكثر من 200 عام.

وتابع أن العلاقات تطورت بين البلدين فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دوران عجلة الانتاج فى مصر، والتقدم والتطور الذى يقوم به فى مصر.

وأوضح ان الإمارات تعمل على زيادة الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة وخلق فرص عمل للمصريين ودفع عجلة الانتاج للامام.
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