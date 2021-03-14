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تعليم

رئيس جامعة المنيا يشارك في فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات

الأحد 14/مارس/2021 - 01:47 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أيمن رياض

شارك الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات ، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب خلال الفترة من 11 إلي 15 مارس الجاري.


وذلك، بحضور رؤساء الجامعات المصرية ، و في إطار التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والأكاديمية الوطنية للتدريب ، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر القيادية في مجال التدريب في مختلف الوظائف القيادية والحيوية في الجامعات المصرية ، وبما يساهم في بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال التدريب.


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وأعرب الدكتور مصطفي عبد النبي عن سعادته في المشاركة في البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا على تقديره لجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، وما تميز به محتوى برنامجها التدريبي من موضوعات تعزز قيم التواصل الفعال، والاجتماعي في تنمية وإدارة النجاح المؤسسي والمهني، والتعرف على تطبيقات الذكاء الوجداني في مختلف أوجه الحياة المهنية والحياتية، وكيفية استقراء مطالب المستفيدين، والتأكيد على بعض المعارف الهامة مثل إدارة المشروعات والتخطيط واستشراف المستقبل، للتَمكن من تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع.

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