غير مخول له مزاولة المهنة.. صحة الرياض تضبط «حدّادًا» يعمل طبيب أسنان

ضبطت «صحة الرياض»، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، عمالة وافدة قامت بتشغيل عيادة منزلية مخالفة للأسنان في أحد الأحياء الشعبية في جنوب الرياض.





وأوضحت «صحة الرياض»، وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ، أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام، وتم التفاعل معه، والوقوف على الموقع المخالف وضبطه.





وتابعت صحة الرياض، أنه تم ضبط عامل وافد بمهنة حداد يعمل في مهنة طب الأسنان في عيادة خاصة بها، وذلك بشكل مخالف، وغير مخول له مزاولة المهنة أو ترخيص للعيادة.





وأعلنت إيقافهم مباشرة عن ممارسة العمل وتسليمهم للشرطة لإحالتهم للنيابة للتحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.





وشددت «صحة الرياض» على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة، تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية، أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

