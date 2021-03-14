وزير الصحة الأردني: نعمل على ضمان عدم تكرار حادثة السلط في أي مستشفى آخر

عقد البرلمان الأردني، جلسة طارئة،صباح اليوم، لبحث حادث مستشفى السلط، الذي توفى على إثره 6 أشخاص بسبب نقص الأكسجين.





وقال وزير الداخلية الأردني المكلف بوزارة الصحة ، مازن عبدالله ، إننا نعمل على ضمان عدم تكرار حادثة السلط في أي مستشفى آخر".





وتابع مازن عبدالله أن الحكومة تتحمل المسؤولية عن حادث السلط وسنسعى لاستعادة ثقة المواطن، حادث السلط لا يمكن تبريره ونحتاج إلى ثورة إدارية، فهناك 6 أشخاص توفوا من مرض كورونا أمس بسبب نفاد اكسجين و التانك كان فاضى ، وما بعد ذلك توفي 3 أشخاص بعد توفيره والمجموع الكلى 9 أشخاص ".



