وفد ولاية برنو بنيجيريا يزور كلية الطب بجامعة المنصورة لبحث التعاون

استقبل اليوم الأحد الدكتور تامر أبو السعد القائم بعمل عميد كلية الطب بجامعة المنصورة البروفيسور باباجانا عمارة زلوم حاكم ولاية برنو بنيجيريا و بشير ابراهيم القائم بعمل سفير نيجيريا بجمهورية مصر العربية وباباجانا مصطفى مفوض التعليم العالي والعلوم التكنولوجيا بولاية بورنو والوفد المرافق لهم من ولاية بورنو والسفارة النيجيرية بالقاهرة.





جاء ذلك بحضور الدكتورة بسمة شومان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وذلك فى اطار بحث سبل التعاون فى التعليم الطبي لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا فى كافه التخصصات.

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وقد قام البروفيسور باباجانا والوفد المرافق له بزيارة منشآت كلية الطب جامعة المنصورة(متحف التشريح ، ومعمل المهارات وقاعات التدريس ، و صالات الامتحانات الإلكترونية).



كما قام بزياره مركز الكلى والمسالك البولية وكان فى الاستقبال الدكتور باسم صلاح مدير المركز حيث اطلع الوفد النيجيرى على امكانيات المركز التعليمية والبحثية والعلاجية.