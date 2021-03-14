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توك شو

زوج متعاون: لما مراتي تبقى في الشغل بحضر الأكل وأغسل المواعين

الأحد 14/مارس/2021 - 03:11 م
احمد لمعي وزوجته
احمد لمعي وزوجته
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ياسمين القصاص
قال أحمد لمعى، أحد الأزواج، إنه متزوج من زوجته هاجر منذ 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه نشأ بين عائلة يوجد بها التعاون من جميع الأفراد وخاصة الأب والأم في جميع الأعمال المنزلية، حيث أن والديه يقسما أعمال المنزل عليهما.

وأضاف "أحمد لمعي"، عبر مكالمة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى": "زوجتي تتواجد خارج المنزل ساعات طويلة، وعند شعوري بالجوع من الممكن أن أقوم بتحضير الغداء وغسل المواعين ولم أترك لها المطبخ بحالة سيئة عند عودتها".

من جانبها أشارت زوجته هاجر عز، إلى أن زوجها يساعدها في جميع أعمال المنزل منذ بدايه زواجهما، موضحة أن كل هذه المساعدات والتعاون من زوجها لم تكن عن قصد او باتفاق بينهما قبل الزواج".

وأضافت: "زوجى يمساعدني على حسب حالتي الصحية، لما بكون تعبانة بيعمل كل حاجة في البيت، ممكن أنام وأصحى ألاقي عمل كل حاجة نقصاني في البيت".
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