وزير الزراعة: نلتزم بالإجراءات الاحترازية بمعرض الزهور.. فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة تستطيع ان تنظم المعارض المختلفة وفقًا للاجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم تنظيم معرض الزهور كل العام خاصة وأنها أصبحت صناعة لها روادها وتساهم فى التصدير ايضًا.









وأضاف وزير الزراعة، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصرى"، المذاع على فضائية " ام بي سي مصر"، أن هناك أكثر من 200 عارض يشارك بمعرض الزهور هذا العام.













وافتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضور عدد من قيادات الوزارة ومشاركة أكثر من 200 عارض.





وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.





ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.



