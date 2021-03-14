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بين الناس

مواطن يشكو من وجود ورش أسفل العقار الذي يقيم به

الأحد 14/مارس/2021 - 10:03 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ  محمد عبد الهادي  شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من وجود ورش أسفل العقار الذي يقيم به .

وقال عبد الهادي في شكواه نعاني نحن سكان  12عمارات صقر قريش من وجود ورشتين  والتى قد اصدر لهم قرار غلق عدة مرات ولم ينفذ شيئ والورش شغاله بكامل قوتها واستغلال للشارع بالكامل فمن المتسبب فى هذا التقصير هل المنوط اليهم تنفيذ القرار ام مستأجرى الورش الذين ليس لهم اى شكل قانونى.

وأشار محمد عبد الهادي لقد طفح الكيل من الشكاوى التى لا فائده منها فارجوا تحديد المهمل فى تنفيذ القرار حتى يسن لنا ان نقاضيه على اهماله لقد صدور قرارين غلق ضد الورشتين الاول برقم 444 والثانى برقم 185لسنة 2021. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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