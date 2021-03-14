مواطن يشكو من وجود ورش أسفل العقار الذي يقيم به

ارسل القارئ محمد عبد الهادي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من وجود ورش أسفل العقار الذي يقيم به .





وقال عبد الهادي في شكواه نعاني نحن سكان 12عمارات صقر قريش من وجود ورشتين والتى قد اصدر لهم قرار غلق عدة مرات ولم ينفذ شيئ والورش شغاله بكامل قوتها واستغلال للشارع بالكامل فمن المتسبب فى هذا التقصير هل المنوط اليهم تنفيذ القرار ام مستأجرى الورش الذين ليس لهم اى شكل قانونى.





وأشار محمد عبد الهادي لقد طفح الكيل من الشكاوى التى لا فائده منها فارجوا تحديد المهمل فى تنفيذ القرار حتى يسن لنا ان نقاضيه على اهماله لقد صدور قرارين غلق ضد الورشتين الاول برقم 444 والثانى برقم 185لسنة 2021.





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