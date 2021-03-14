نائب: بيانات مجلس حقوق الإنسان الدولى لن تهز شعرة من الشعب المصري

أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان رفضه البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، مؤكدا أننا بحاجة إلى إظهار إنجازات مصر أمام هذه الدول وما تقوم به مصر مؤخرا من توفير مسكن ومعيشة وتطوير للعشوائيات.





وقال النائب مجدي ملك، موجها حديثه للنواب: شعب مصر الأبي، مصر السيسي، أن مثل هذه البيانات لن تهز شعرة من شعر الشعب المصري، كما أننا اعتدنا على مثل هذه البيانات منذ عهود ، موضحا أن هناك مؤامرات تحاك ضد مصر واعتدنا على مثل هذه البيانات ولكن دورنا كمؤسسات يتمثل في سؤال واضح، هل نترك الساحة لهذه المنظمات التي تكيل بمعايير مزدوجة؟.





وأكد ملك خلال انعقاد الجلسة العامة أنه يجب أن يكون لنا دور كبير وقوي كما حدث من لجنة حقوق الإنسان خلال البرلمان السابق وكانت لها جولات في جميع الدول لتوضيح الحقائق.





وشدد عضو مجلس النواب، أنه علينا أن ننظم أنفسنا لتوضيح الصورة لأن ما يحدث في مصر مخالف لما يتم تصديره للرأي العالمي وعلينا أن يكون لدينا ثقة في قيادتنا وانفسنا ومصر لن تهتز وقوية بقوة أبنائها وشعب ومثل هذه البيانات لن تؤثر فينا.