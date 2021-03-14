الأهلي هيكسب .. أول رد من أحمد الطيب على جماهير الأهلي بعد حملة تغييره | خاص

رد أحمد الطيب المعلق المصري بمجموعة قنوات بي إن سبورت على الحملة الجماهيرية من البعض ضده بسبب توليه إذاعة مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء خارج الديار فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .

وتعرض أحمد الطيب لهجوم من قبل عدد من مشجعى النادي الأهلى الرافض لتواجده كمعلق فى مباراة الأهلى وفيتا والتلميح إلى انتماءه الزملكاوى وما إلى ذلك .



ورد أحمد الطيب فى تصريح خاص إلى صدى البلد بإنه معلقا للمباراة المقبلة للأهلى ويتمنى فوز الأهلى باللقاء وإسعاد جماهيره فى كل مكان .



وأضاف الطيب : " إن شاء الله الأهلى هيكسب وهيفرح جماهيره وهيتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأكبر داخل القاهرة السمراء " .



وكانت إدارة بي إن سبورت أعلنت إسناد مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى إلى المعلق أحمد الطيب والتى يسعى الأهلى خلالها إلى تحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره بالمجموعة بعد التعادل الأخير أمام فيتا فى المباراة التى أقيمت بينهما فى القاهرة والهزيمة فى الجولة قبل الماضية أمام سيمبا التنزانى .