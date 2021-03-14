ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي هيكسب .. أول رد من أحمد الطيب على جماهير الأهلي بعد حملة تغييره | خاص

الأحد 14/مارس/2021 - 01:43 م
أحمد الطيب
أحمد الطيب
Advertisements
عمرو الحلوانى

رد أحمد الطيب المعلق المصري بمجموعة قنوات بي إن سبورت على الحملة الجماهيرية من البعض ضده بسبب توليه إذاعة مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى المقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء خارج الديار فى إطار لقاءات الجولة الرابعة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا .
وتعرض أحمد الطيب لهجوم من قبل عدد من مشجعى النادي الأهلى الرافض لتواجده كمعلق فى مباراة الأهلى وفيتا والتلميح إلى انتماءه الزملكاوى وما إلى ذلك .

ورد أحمد الطيب فى تصريح خاص إلى صدى البلد بإنه معلقا للمباراة المقبلة للأهلى ويتمنى فوز الأهلى باللقاء وإسعاد جماهيره فى كل مكان .

وأضاف الطيب : " إن شاء الله الأهلى هيكسب وهيفرح جماهيره وهيتأهل إلى الدور المقبل من البطولة الأكبر داخل القاهرة السمراء " .

وكانت إدارة بي إن سبورت أعلنت إسناد مباراة الأهلى وفيتا كلوب الكونغولى إلى المعلق أحمد الطيب والتى يسعى الأهلى خلالها إلى تحقيق الفوز من أجل تصحيح مساره بالمجموعة بعد التعادل الأخير أمام فيتا فى المباراة التى أقيمت بينهما فى القاهرة والهزيمة فى الجولة قبل الماضية أمام سيمبا التنزانى .

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على سبب اعتذار هنا الزاهد عن الموسم الثانى من «هزر فزر» .. خاص

سعر هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر.. بالصور

حظر مستمر في الكويت.. وحل مشكلة ازدحام الشوارع

ملخص لمسات مصطفى محمد مع جالاتا سراي أمام قيصري سبور في الدورى التركي.. فيديو

فى يوم واحد.. خلطة سحرية للتخلص من حب الشباب

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-3-2021 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر.. بالصور

أسعار سيارات جي إم سي GMC الجديدة في السعودية .. صور

الأوفر برايس يرفع أسعار شيري أريزو 5 في مصر