دبي .. تحويل فحوصات ما قبل الزواج لخدمات إلكترونية

أعلنت هيئة الصحة بدبي تحول خدمتها الطبية لفحوصات ما قبل الزواج إلى خدمات إلكترونية، واختصار خطوات إتمام الخدمة إلى 3 خطوات بدلًا من 12، وعدد المستندات المطلوبة من 6 إلى مستند واحد فقط.





وكانت أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 232901 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.





وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1992 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 426397 حالة.



