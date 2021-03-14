اقتصاد الإمارات.. 2.3 مليار درهم قيمة تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.3 مليار درهم.





وشهدت الدائرة تسجيل 197 مبايعة بقيمة 442.5 مليون درهم منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 94.27 مليون درهم و168 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 348.23 مليون درهم .













وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.







وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.







أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 13 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة أم سقيم الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.







وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.







وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.78 مليار درهم منها 16 رهن أراض بقيمة 102.48 مليون درهم و62 رهن فلل وشقق بقيمة 1.67 مليار درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للاستثمار الاول بقيمة 63 مليون درهم.







أما الهبات فقد شهدت تسجيل 17 هبة بقيمة 136.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 30 مليون درهم وأخرى في منطقة المنارة بقيمة 30 مليون درهم.