دعم منظومة النظافة بملوي بالمنيا بحاويات قمامة جديدة

اعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا ، البدء في توزيع عدد من حاويات القمامة الجديدة في أحياء مدينة ملوي، وذلك لدعم منظومة النظافة وفي إطار حرص الدولة على معالجة مشكلة القمامة في المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدينة.





قال المحافظ، إن الحاويات التي سيتم توزيعها على أحياء مدينة ملوي جاءت ضمن تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.





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ووجه المحافظ، رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة مشيرا إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قد الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي للمحافظة، كما ناشد المحافظ المواطنين، بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة.





ومن جانبه أوضح اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى، أنه سيتم توزيع الحاويات في نقاط محددة داخل مدينة ملوى، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة ، وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة، وأضاف رئيس المركز انه جارى استكمال الدفع بمجموعة اخرى من حاويات القمامة للارتقاء بمنظومة النظافة.





وفي سياق متصل استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، الدكتور حمد سعيد الشامسي السفير الإماراتي بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.





أعرب المحافظ، عن سعادته بالزيارة التي تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين ، واستعرض المحافظ مع السفير الإماراتى أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها في جذب الاستثمار، موضحا أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية.



