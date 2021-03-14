قرار كويتي بتخفيض أسعار الإنترنت للجميع

خفضت السلطات الكويتية المعنية تعريفة الإنترنت في البلاد تسهيلًا على السكان، في وقت تمر فيه الكويت والعالم، بأزمة فيروس كورونا المستجد، التي ما زالت أصداؤها توثر على العالم.









ووفقًا لما ذكرت صحف كويتية، أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات "سالم الأذينة" أمس قرارًا بتخفيض قيمة الحد الأقصى لتعرفة اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت سلكيا ولاسلكيا بنسبة 40%، وبسرعات تصل إلى 100 ميجابايت.









وقال الأذينة إن القرار جاء كإحدى الخطوات التي تتخذها الهيئة لمصلحة المواطنين والمقيمين على حد سواء، لاسيما بعد إصدار لائحة جودة الخدمة والتي تتطلب من شركات الهواتف والإنترنت تقديم مستوى عال من الجودة لمشتركيها.









وذكر رئيس الهيئة العامة للاتصالات، أن قرار تخفيض الأسعار يأتي ضمن الخطط التي وضعتها الهيئة للاستفادة من السرعات العالية التي توفرها شبكات الألياف الضوئية التي وصلت إلى عدة مناطق في البلاد.









وأضاف أن هناك سعيا من الهيئة لتطوير ورفع كفاءة خدمة الإنترنت في الكويت بالتعاون مع الشركات مزودي ومقدمي الخدمات باعتبارهم شركاء رئيسيين.









ولفت إلى قيام الهيئة بمراجعة الأسعار بصفة دورية لضمان حقوق المشتركين بالحصول على خدمات الإنترنت بأفضل الأسعار.



