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أخبار البلد

الرائدات الريفيات يستعرضن تجربتهن في توعية الأمهات بالتربية الأسرية الإيجابية

الأحد 14/مارس/2021 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
استعرض عدد من الرائدات الريفيات أمام نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعالية إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي برنامج التربية الأسرية الإيجابية بالتعاون مع منطمة اليونيسيف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، تجربتهن في توجيه العديد من الامهات وتوعيتهن بالبرنامج.

كما استعرضت عدد من السيدات أمام الحضور تجربتهن في الحصول على دورات تدريبية حول التربية الاسرية الايجابية وكيف أثرت هذه الدورات التدريبية على حياتهن وتربيتهن لأبنائهن 

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعي وصول البرنامج لأكبر عدد من المستفيدات وخاصة المستفيدات من مختلف برامج الوزارة وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي وغيرها من البرامج.
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