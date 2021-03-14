ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف السودانى: الإخوان لعبوا على شق صفوفنا

الأحد 14/مارس/2021 - 03:07 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال نصر الدين مفرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية السوداني، إن هناك مشتركات للآدمية والإنسانية عموما هى أننا أبناء آدم وحواء، والديانات السماوية جميعا تتفق أنها تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد، فلنبنى هذه المشتركات على الثوابت العامة، ولنبنى على الحرية فمن ثوابت هذه الإنسانية الحرية وكذلك العدل.

وأضاف مفرح، أن السودان بلد متعدد فى الأديان والثقافات وهى ميزة وقد لعب الإخوان على شق صف السودان، فظللنا 27 سنة فى قائمة الدول الراعية للإرهاب ولكن حينما أتت الحكومة الانتقالية عقب الثورة بثت الحرية وانتهجتها سبيلا وفى 15 شهرا خرجت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتابع وزير الأوقاف السودانى: "ينبغى أن نبنى أساسا على العلمية والمنهجية ومواكبة العصر، فكل من لم يلتفت لملاحقة العصر فسنتخلف كثيرا وكذلك الاهتمام بالشباب فيجب أن تلتفت دولا الإسلامية لهذه القيمة وهم الشباب وكذلك المرأة".

وقد انطلق  أمس السبت المؤتمر الدولى لحوار الأديان والثقافات بمشاركة وفود نحو 35 دولة، ويعقده
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فى جولة فى منطقة الأهرامات.

ومن المقرر اليوم عقد عدة جلسات نقاشية وحوارية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، ثم يختتم المؤتمر بجلسة يرأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإعلان توصيات المؤتمر.

وتتلخص أعمال المؤتمر فى 6 محاور هى: "مفهوم الحوار وغاياته، عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، الحوار والمشترك الإنساني، الحوار واحترام خصوصية الآخر، أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، عوامل نجاح الحوار".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف تعلن محاور المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

وزير الأوقاف: نشكر الرئيس على رعايته مؤتمر الأوقاف الدولي عن حوار الأديان والثقافات

الأوقاف تطلق مؤتمرها الدولي حوار الأديان منتصف مارس وتكشف عن محاوره الخمسة

استعدادًا لمؤتمر حوار الأديان والثقافات.. لجنة الإعلام بـ" الأعلى للشئون الإسلامية " تجتمع بأكاديمية الأوقاف

وزير الأوقاف يبحث الاستعداد لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

البرلمان العربي يشارك بوفد في مؤتمر وزارة الأوقاف "حوار الأديان والثقافات"

ترشيحاتنا

ننشر نص تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة التحرش بطفلة المعادي

مبديا انزعاجه من استقالات الزمالك.. شوبير: كارتيرون شايل سيفه

حالة الطقس اليوم الأحد فى مصر

قرار كويتي بتخفيض أسعار الإنترنت للجميع

ارتفاع جديد في الحرارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا

اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدورى.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر خيالى.. عرض نسخة نادرة من استون مارتن زاجاتو بمزاد علنى

علماء يحذرون عمال الفترة الليلة: تصابون بهذا المرض الخطير

سعر هيونداي النترا HD موديل 2021 في مصر.. بالصور