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اقتصاد

مرسيدس-بنز تستدعي 2.6 مليون سيارة في الصين.. اعرف السبب

الأحد 14/مارس/2021 - 03:59 م
الصين
الصين
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وكالات
أطلقت الشركة الألمانية لصناعة السيارات "مرسيدس-بنز" استدعاء على نطاق واسع يشمل 2.6 مليون سيارة في الصين بسبب عيوب في تصميم البرمجيات، حسب الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق، أعلى هيئة لمراقبة الجودة في البلاد.

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ونوه بيان صادر عن الهيئة بأنه من المقرر أن تبدأ عملية الاستدعاء يوم 12 ابريل المقبل وتشمل 17 طرازا صنعت خلال الفترة ما بين 21 يناير عام 2016 ويوم 20 نوفمبر عام 2020.

وأضاف البيان أن المشاكل في تصميم البرمجيات قد تتسبب في أن تبلغ السيارات عن مواقع غير دقيقة في حالة وقوع حادث بالسيارة.

وسيقوم الصانع بتحديث نسخ البرمجيات في السيارات التي يشملها الاستدعاء بشكل مجاني لإزالة المخاطر.

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