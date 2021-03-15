أيمن عبدالمجيد يواصل جولاته الانتخابية

واصل الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، المرشح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين تحت السن 15 سنة، جولاته الانتخابية في المؤسسات الصحفية وسط ترحيب كبير من الزملاء.









وعرض عبد المجيد خلال جولاته، كشف حساب عن الأربع سنوات الماضية والتي انجزها خلالها 61 إنجازا في مختلف مجالات العمل النقابي للصحفيين.









وتناول ، في مناقشاته مع الزملاء الصحفيين برنامجه الانتخابي خلال الفترة المقبلة وما يسعى لإنجازه خدمة لمهنة صحابة الجلالة ومحترفيها من صحفيين في مختلف المؤسسات ومجالات العمل الصحفي في ظل الظروف التي تمر بها المهنة من تحديات جسام.









وأثر أن يجعل من هموم صاحبة الجلالة والزملاء الصحفيين هدفًا لا يحيد عنه منذ أن احتراف العمل الصحفي والنقابي.







