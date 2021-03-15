أنا مدين بمبلغ من المال لشخص ولا أعرف مكانه الآن فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: "كان على مبلغا من المال لشخص وترك المكان الذى كان فيه ولا أجده ولا أعرف مكانه.. فماذا أفعل؟".





وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: حاول أن تبحث عن هذا الشخص وتردد على هذا المكان الذى كان فيه عدة مرات، إن وجدته أعطه ماله، وإن لم تجده فتبرع بهذا المال للفقراء والمساكين بنية الصدقة لهذا الشخص.





متى يسقط الدين

قال أمين الفتوى إنه إذا تنازل صاحب الدين عن حقه فهنا لا حرج في عدم الرد وهذا جائز لا شيء فيه ولن يحاسب على عدم الرد أمام الله تعالى.