انتحار أم سقط سهوا.. شاب يلقى حتفه تحت عجلات مترو العتبة

لقى شاب مصرعه صباح اليوم ، أسفل عجلات قطار المترو بين محطتي العتبة والشهداء في الاتجاه القادم من الجيزة.



وأكد مصدر بالمترو، أن الشاب وقع أمام قطار المترو بالخط الثاني "شبرا الخيمة- المنيب" مما أدى إلى مصرعه تحت عجلات القطار.





وأضاف أنه حتى الآن لم يعرف سبب إقدام الشاب علي ذلك، وهل هو انتحار ، أم سقط سهوًا ، موضحًا أن الشاب يبلغ من العمر 30 عامًا ومات في الحال.





وأوضح المصدر، أنه تم ابلاغ الشرطة والإسعاف التي نقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، فيما لم تتأثر حركة المترو بالواقعة.





وعلي جانب آخر ، تواصل هيئة مترو الأنفاق، أعمال التطهير والتعقيم المستمر والدوري لكل المحطات والقطارات وبث رسائل توعية عبر الإذاعة الداخلية بالمحطات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.