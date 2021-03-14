في الصباح .. دراسة تكشف عن فوائد خل التفاح المذهلة

خل التفاح هو واحد من أكثر المشروبات صحية، تم استخدام المشروب المخمر بشكل طبيعي ، والذي يحتوي على حمض الأسيتيك لعدة قرون وله فوائد مثبتة لا تفيد فقط في الحياة الصحية ولكنها تعزز أيضًا فقدان الوزن.





ووفقا لموقع " timesofindia"، خل التفاح يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ويعد مشروبًا ممتازًا لإزالة السموم.



كما انه يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وتحسين التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لخل التفاح أيضًا إلى تحسين صحة قلبك، والقدرة على التحمل، وسحق البكتيريا الجيدة.

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن خل التفاح يقلل من مستوى الإجهاد التأكسدي في الجسم والجذور الحرة، كما أنها غنية بخصائص مضادات الأكسدة التي تدعم النمو والحيوية.

وبالتالي فإن فوائد شرب خل التفاح تتجاوز مجرد حرق الدهون ولكنها قد تساعد أيضًا في التحكم في العوامل الحاسمة للتحكم الجيد في الوزن.



