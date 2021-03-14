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مرأة

في الصباح .. دراسة تكشف عن فوائد خل التفاح المذهلة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:59 م
خل التفاح
خل التفاح
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حياة عبد العزيز
خل التفاح هو واحد من أكثر المشروبات صحية، تم استخدام المشروب المخمر بشكل طبيعي ، والذي يحتوي على حمض الأسيتيك لعدة قرون وله فوائد مثبتة لا تفيد فقط في الحياة الصحية ولكنها تعزز أيضًا فقدان الوزن.

ووفقا لموقع "timesofindia"، خل التفاح يحتوي على عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية ويعد مشروبًا ممتازًا لإزالة السموم.

كما انه يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، وتحسين التمثيل الغذائي وتسريع حرق الدهون، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لخل التفاح أيضًا إلى تحسين صحة قلبك، والقدرة على التحمل، وسحق البكتيريا الجيدة.

أظهرت بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضًا أن خل التفاح يقلل من مستوى الإجهاد التأكسدي في الجسم والجذور الحرة، كما أنها غنية بخصائص مضادات الأكسدة التي تدعم النمو والحيوية.

وبالتالي فإن فوائد شرب خل التفاح تتجاوز مجرد حرق الدهون ولكنها قد تساعد أيضًا في التحكم في العوامل الحاسمة للتحكم الجيد في الوزن.

هناك بعض الأدلة التي تدعم حقيقة أن تناول خل التفاح أول شيء في الصباح قد يعزز فقدان الوزن بشكل أسرع ويسرع حرق الدهون.

نظرًا لأنه يعمل بشكل أساسي كعامل إزالة السموم، فإن جرعة من خل التفاح في الصباح يمكن أن تزيل السموم من الجسم وتساعد على بداية جديدة.

ويعتقد أولئك الذين يمارسون الرياضة في الصباح أن جرعة من خل التفاح (أو الكمية المخففة) يمكنها موازنة مستويات الأس الهيدروجيني، وزيادة الطاقة، وتقليل التعب والألم وتحسين القدرة على التحمل اللازمة لتزويد الجسم بالأكسجين أثناء التمرين.
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