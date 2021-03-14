الألمان يحتجون ضد محظورات كورونا

تظاهر الآلاف من الألمان على اجراءات حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الاحترازية المستمرة، ضد فيروس كورونا للحد من الإصابات، تزامنًا مع جهود تسريع التطعيمات ضد الوباء، وفق ماذكرت صحف دولية.





وخرجت التظاهرات ضد تشديد الحكومة الألمانية للإجراءات الاحترازية، مطالبين بتخفيفها، بينما طالب البعض الآخر من المتظاهرين بإزالتها.





وتجمع الآلاف في مناطق عدة من ألمانيا، بينما تجمع نحو ألف متظاهر أمام مقر وزارة الصحة وسط العاصمة برلين.





وحدثت مشادات كلامية بين الأمن والمتظاهرين، وأوقفت الشرطة 50 منهم لمخالفتهم التوجيهات الصحية وقواعد السلامة، فيما نظمت مجموعة صغيرة من الناس في نفس الموقع مظاهرة مضادة.





كما شهدت مدينة دريسدن، مركز ولاية ساكسونيا شرق البلاد، اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الذين يقدر عددهم بألف شخص على الأقل.





واحتجزت الشرطة مؤقتا شابًا في سن 36 عاما، واعتقلت ثلاثة آخرين على خلفية الاشتباكات التي أسفرت عن إصابة 12 من عناصرها.





وفي مدينة شتوتجارت، خرج نحو 750 متظاهرا لم يرتد العديد منهم كمامات، إلى الشوارع تحت شعار "كفانا هذا القدر"، كما وخرجت تظاهرات أخرى في مدينة ميونيخ، مركز ولاية بافاريا جنوب البلاد، وكذلك في مدينة دوسلدورف غرب البلاد وفي مركز ولاية ساكسونيا.





ومددت الحكومة الاجراءات الاحترازية لوقف تفشي الوباء أكثر حتى نهاية الشهر الجاري.





وسجلت ألمانيا أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم بكورونا، ما رفع الإجمالي من الأعداد المصابة منذ ظهور المرض في البلاد العام الماضي إلى 2.57 مليون، بينما توفي أكثر من 73.369 ألف شخص.



