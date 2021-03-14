أهمها البيتزا .. ريهام أيمن تعطي لجمهورها 7 نصائح للاستراحة

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





و ظهرت ريهام ايمن في الصور و هي تتناول البيتزا مما اثار اعجاب متابعيها .





ومن الناحية الجمالية تركت ريهام أيمن شعرها منسدلًا على أكتافها بطريقة كيرلي ،مما يتناسب مع ظهورها.





وعلقت ريهام ايمن علي الصور قائلة :" 7 طرق لإعطاء عقلك استراحة:

1. توقف عن ضغط الاعصاب.

2. توقف عن القلق.

3. اعطي هدنة للمشاكل التي تجعلك محبطا.

4. تفتح.

5. سامح نفسك.

6. سامح الآخرين.

7- تناول البيتزا





وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:

-عندك حق ، البيتزا اهم من كل ده ، و ننسي العالم





جدير بالذكر أن ريهام أيمن شاركت في مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل امام، وشريف رمزي وأحمد فلوكس.