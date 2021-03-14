أهمها البيتزا .. ريهام أيمن تعطي لجمهورها 7 نصائح للاستراحة

شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
و ظهرت ريهام ايمن في الصور و هي تتناول البيتزا مما اثار اعجاب متابعيها .
ومن الناحية الجمالية تركت ريهام أيمن شعرها منسدلًا على أكتافها بطريقة كيرلي ،مما يتناسب مع ظهورها.
وعلقت ريهام ايمن علي الصور قائلة :" 7 طرق لإعطاء عقلك استراحة:
1. توقف عن ضغط الاعصاب.
2. توقف عن القلق.
3. اعطي هدنة للمشاكل التي تجعلك محبطا.
4. تفتح.
5. سامح نفسك.
6. سامح الآخرين.
7- تناول البيتزا
وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:
-عندك حق ، البيتزا اهم من كل ده ، و ننسي العالم
جدير بالذكر أن ريهام أيمن شاركت في مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل امام، وشريف رمزي وأحمد فلوكس.