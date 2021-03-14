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فن

أهمها البيتزا .. ريهام أيمن تعطي لجمهورها 7 نصائح للاستراحة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:17 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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ندى فكري
شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها صورا جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و ظهرت ريهام ايمن في الصور و هي تتناول البيتزا مما اثار اعجاب متابعيها  .

ومن الناحية الجمالية تركت ريهام أيمن شعرها منسدلًا على أكتافها بطريقة كيرلي ،مما يتناسب مع ظهورها.

وعلقت ريهام ايمن علي الصور قائلة :"  7 طرق لإعطاء عقلك استراحة:
 1. توقف عن ضغط الاعصاب.
 2. توقف عن القلق.
 3. اعطي هدنة للمشاكل التي تجعلك محبطا.
 4. تفتح.
 5. سامح نفسك.
 6. سامح الآخرين.
 7- تناول البيتزا

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، كالاتي:
-عندك حق ، البيتزا اهم من كل ده ، و ننسي العالم  

جدير بالذكر أن ريهام أيمن شاركت في مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل امام، وشريف رمزي وأحمد فلوكس.
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