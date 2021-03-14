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رضيعة بشعر أبيض .. شاهد | تفاصيل ولادة طفلة مصابة بمتلازمة امبرج

الأحد 14/مارس/2021 - 03:26 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور حامد السيد، استشارى أمراض النساء والولادة، إن الطفلة التى ولدت بشعر ابيض بالأمس، مصابة بحالة نادرة نتيجة زواج الاقارب، لافتًا إلى أن شقيقتها الكبرى ولدت بنفس المرض النادر.

وأضاف الدكتور حامد السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك مصرى، المذاع على فضائية ام بى سى مصر، إن الطفلة ولدت بشعر ابيض شائب، ولون عينين مختلفين، مشيرًا إلى أن شقيقتها لون عينها واحدة زرقاء وواحدة سوداء.

وتابع أن الأم والطفلة بحالة صحية جيدة جدا، ولكن نتيجة المرض النادر قد تصاب الطفلة بالسمن أو ضعف السمع وهذا يعد عرض من أعراض المرض النادر.

وأشار إلى أن الطفلة مصابة بمتلازمة امبرج، ومن أعراضه  ممكن أن يكون الطفل المصاب بالمتلازمة بأمراض فى الجهاز الهضمى وضعف فى الذكاء، منوهًا بأن زواج الأقارب هو السبب الرئيسي وراء هذا المرض، موضحا أن الطفلة لون عينها أزرق كلون البحر، بينما مقدمة رأسها شايب.
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