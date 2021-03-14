نشرة المرأة.. أطعمة تسبب القلق والتوتر بمجرد تناولها لا علاقة لها بالكسل وتعرف على أسباب أخرى لاكتساب الوزن

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

لا ترميها بعد اليوم ..فوائد لاتعرفينها لقشور الليمون

استخدامات عديدة لقشر الليمون تجعلك لا تترددى فى بقائها وعدم التخلص منها بعد اليوم إليك أبرز فوائده لصحتك والعناية بجمالك يقدمها موقع برايت سايد استشارى يوضح ربط المعدة وفوائدها أكد الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي بفيينا في النمسا، أن عملية ربط المعدة تعتبر من الجراحات الناجحة، كونها تساعد على التخلص من السمنة المفرطة، بحيث يساعد هذا الإجراء على التحكم في الكمية التي يتناولها الشخص قبل الشعور بالشبع.

أطعمه تسب القلق والتوتر بمجرد تناولها



إذا كنت ممن يعانون من القلق والتوتر بإستمرار أطعمه عديدة يجب التوقف عن تناولها وإبعادها عن نظامك الغذائى اليومى فهى ستعرك بمزيد من التوتر والاكتئاب والقلق إليك أبرز تلك الاطعمه توقف عن تناولها تناولها فورا يقدمها موقع برايت سايد

لا علاقة لها بالكسل ..تعرف على أسباب أخرى لأكتساب الوزن



أسباب أخرى تجعلك تكتسبين الوزن الزائد رغم إتباعك للرجيم وممارسة الرياضة، إليك أبرز الاسباب المحتملة ضعيها فى إعتبارك يقدمها موقع برايت سايد.

