الإمارات.. محمد بن راشد: علاقاتنا مع كازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة

استقبل محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس وزراء كازاخستان بقصر الوطن اليوم.





ووفقًا لصحيفة الاتحاد الإماراتية قال بن راشد :" شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. علاقاتنا مع كازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة.. ومستقبل هذه العلاقات يشهد تسارعًا إيجابيًا".





وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت منصة رعايتي بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.





يذكر أن رعايتي هى منصة رقميّة اِلكترونية للرعاية الصحية تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد.



