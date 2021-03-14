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أخبار العالم

الإمارات.. محمد بن راشد: علاقاتنا مع كازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة

الأحد 14/مارس/2021 - 02:58 م
الإمارات
الإمارات
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أمينة الدسوقي

استقبل محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رئيس وزراء كازاخستان بقصر الوطن اليوم.


ووفقًا لصحيفة الاتحاد الإماراتية قال بن راشد :" شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. علاقاتنا مع كازاخستان قديمة ومتطورة وراسخة.. ومستقبل هذه العلاقات يشهد تسارعًا إيجابيًا".

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أطلقت منصة رعايتي بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

 يذكر أن رعايتي هى منصة رقميّة اِلكترونية للرعاية الصحية تندرج ضمن الملف الوطني الصحي الموحد.

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