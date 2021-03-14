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أخبار البلد

نقابة المهن الرياضية : تقرير حقوق الإنسان يعتمد على معلومات مغلوطة وأهداف مشبوهة

الأحد 14/مارس/2021 - 03:04 م
النقابة العامة للمهن
النقابة العامة للمهن الرياضية
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صدى البلد
أدانت النقابة العامة للمهن الرياضية والعاملين بها والنقابات الفرعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية البيان المشترك الذي تقدمت به عدد من الدول بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن جميع المعلومات المغلوطة غير الحقيقية بشأن الأوضاع في مصر٠

واعتبر أن هذا التوجه من هذه الدول ماهو إلا تعبير عن أهداف سياسية مشبوهة ومعروفة، حيث أغفل البيان دور مصر المحوري الصلب في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة باكملها وايضا اغفل عن العديد من الحقائق في مصر ومنها الجمعيات الأهلية التي تعمل بكل حرية في اطار القانون داخل مصر.

ودعت النقابة العامة للمهن الرياضية الدول الموقعة على البيان الي مراجعة افكارها تجاه دولة رائدة ومحورية بحجم جمهورية مصر العربية حفاطا علي العلاقات التاريخية وتعزيز مباديء التعاون وبناء جسور الثقة حفظ الله مصر وشعبها الأبي الكريم. 
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