نقابة المهن الرياضية : تقرير حقوق الإنسان يعتمد على معلومات مغلوطة وأهداف مشبوهة

أدانت النقابة العامة للمهن الرياضية والعاملين بها والنقابات الفرعية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية البيان المشترك الذي تقدمت به عدد من الدول بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي تضمن جميع المعلومات المغلوطة غير الحقيقية بشأن الأوضاع في مصر٠





واعتبر أن هذا التوجه من هذه الدول ماهو إلا تعبير عن أهداف سياسية مشبوهة ومعروفة، حيث أغفل البيان دور مصر المحوري الصلب في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة باكملها وايضا اغفل عن العديد من الحقائق في مصر ومنها الجمعيات الأهلية التي تعمل بكل حرية في اطار القانون داخل مصر.



