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رياضة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد اشتباكات وشغب لاعبي الدخان والفيوم

الأحد 14/مارس/2021 - 03:11 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى

توعد اتحاد الكرة لاعبي فريق الشرقية للدخان والفيوم بتوقيع أقصى عقوبات على المخطئ فى أحداث الشغب الصادرة فى مباراة الفريقين مؤخرا.

وينتظر خالد كامل رئيس لجنة المسابقات بدوري القسم الثاني الاطلاع على تقرير حكم ومراقب المباراة تمهيدا لإصدار عقوبات رادعة فى قادم الساعات.

يذكر ان اشتباكات اندلعت بين لاعبي فريق الشرقية للدخان والفيوم في المباراة التى أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.

جاء ذلك بعدما سقط أحد لاعبي الشرقية للدخان على أرض الملعب بسبب الإصابة وحاول لاعب فريق الفيوم إخراج الكرة لعلاج اللاعب فقام مهاجم الشرقية بإحراز هدف مما تسبب في أزمة بين لاعبي الفريقين.

وامتدت الاشتباكات إلى خارج الملعب وعلى مقاعد البدلاء بين مدربي الفريقين وتوجه لهم الحكم واعطي الثنائي بطاقة صفراء.
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