ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بدون أدوية .. علاجات منزلية لمرضى كورونا أثناء العزل

الأحد 14/مارس/2021 - 04:31 م
علاجات منزلية لمرضى
علاجات منزلية لمرضى كورونا أثناء العزل
Advertisements
حياة عبد العزيز
بينما يجب إبقاء الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات خطيرة بسبب فيروس كورونا تحت إشراف الخبراء، يمكن علاج الآخرين الذين يعانون من أعراض خفيفة في الحجر الصحي المنزلي ببعض العلاجات البسيطة جنبًا إلى جنب مع الأدوية.

ووفقا لموقع "timesofindia"، نستعرض العلاجات المنزلية أثناء العزل المنزلي بسبب كورونا.

الترطيب
تناول الماء الدافئ مع الزنجبيل الجاف وأوراق النعناع لجعل هذا الخليط سهلًا، اغلي بعض الماء مع قطعة من الزنجبيل الجاف حتى تقل إلى نصف كميته، أضف بعض أوراق النعناع واشربه عدة مرات في اليوم.

الطعام
تناول وجبات طازجة ودافئة، تأكد من تضمين الأرز أو شوربة الخضار بدون أي ملح أو زيت في الغداء والعشاء، ولا تفرط في الأكل، اترك معدتك نصف فارغة بعد كل وجبة، تأكد من تناول العشاء قبل الساعة 7 مساءً.

التوابل
التوابل الهندية لها القدرة على التعافي، أضف التوابل مثل القرفة والفلفل والهيل واليانسون والقرنفل إلى وجباتك، أضف الكركم المجفف والزنجبيل المجفف أيضًا.

الفواكه
إذا كنت لا تعاني من أعراض، تناول فواكه مثل الرمان والعنب، إذا كانت لديك أعراض، فتجنب تناول الفاكهة تمامًا.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نصائح وتنبيهات.. كيف تتعامل مع فقدان حاسة الشم والتذوق في العزل المنزلى

بدون مسكنات.. وصفات طبيعية للتخلص من الصداع في لمح البصر

علاج منزلي للوعة النفس.. مشروبات وأعشاب طبيعية

في ظل انتشار كورونا.. 4 مكونات لعلاج السعال الجاف بالمنزل

أبرز 8 أطعمة صحية لتخفيف أعراض الالتهاب الرئوي

للتعافي بشكل أسرع.. بروتوكول غذائي للمصابين بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الزمالك يتراجع عن ضم مدرب حراس المرمي المرشح لجهاز كارتيرون .. تفاصيل

الكذبة الثانية.. تقرير يفضح إدعاءات ميجان ماركل

إحالة حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين للجنايات في الاتجار بالبشر

خاص| سبب رحيل حارس الزمالك السابق والاتحاد الحالي

السجن والغرامة لمن يسجل المكالمات الهاتفية دون علم الآخر

أسعار الذهب تعاود الارتفاع على مستوى جميع الأعيرة .. اعرف سعر الجرام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة