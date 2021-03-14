بدون أدوية .. علاجات منزلية لمرضى كورونا أثناء العزل

بينما يجب إبقاء الأشخاص الذين يعانون من مضاعفات خطيرة بسبب فيروس كورونا تحت إشراف الخبراء، يمكن علاج الآخرين الذين يعانون من أعراض خفيفة في الحجر الصحي المنزلي ببعض العلاجات البسيطة جنبًا إلى جنب مع الأدوية.





ووفقا لموقع "timesofindia"، نستعرض العلاجات المنزلية أثناء العزل المنزلي بسبب كورونا.





الترطيب

تناول الماء الدافئ مع الزنجبيل الجاف وأوراق النعناع لجعل هذا الخليط سهلًا، اغلي بعض الماء مع قطعة من الزنجبيل الجاف حتى تقل إلى نصف كميته، أضف بعض أوراق النعناع واشربه عدة مرات في اليوم.





الطعام

تناول وجبات طازجة ودافئة، تأكد من تضمين الأرز أو شوربة الخضار بدون أي ملح أو زيت في الغداء والعشاء، ولا تفرط في الأكل، اترك معدتك نصف فارغة بعد كل وجبة، تأكد من تناول العشاء قبل الساعة 7 مساءً.





التوابل

التوابل الهندية لها القدرة على التعافي، أضف التوابل مثل القرفة والفلفل والهيل واليانسون والقرنفل إلى وجباتك، أضف الكركم المجفف والزنجبيل المجفف أيضًا.





الفواكه

إذا كنت لا تعاني من أعراض، تناول فواكه مثل الرمان والعنب، إذا كانت لديك أعراض، فتجنب تناول الفاكهة تمامًا.







