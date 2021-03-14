كله مغالطات.. نقابة العلاج الطبيعي: تقرير حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن مصر مرفوض

أعلن الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، ومجلس النقابة، والنقابات الفرعية، رفضهم التام لتقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الذى تضمن معلومات عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر التى جاءت على نحو مليء بالمغالطات التي تعكس عدم الإلمام بحقيقة الأوضاع بمصر أو القوانين المصرية.





وأكد النقيب العام للعلاج الطبيعى، أن ما يثار ضد مصر بشكل منهجي ومتكرر من جانب أصحاب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر أمر ليس بجديد، وهدفه إحراج مصر وممارسة ضغوط من أجل زعزعة استقرار الدولة، والنيل منها بهدف تمرير مخططاتهم الإجرامية، وهذا ما يرفصه الشعب المصرى جملة وتفصيلا .





وشدد على أن الدولة مهتمة بحقوق الإنسان فى الارتقاء بالمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل فى ظل مناخ تغلفه الديمقراطية ولديها برلمان عريق بغرفتيه يمارس دوره الرقابى والتشريعى على كافة مؤسسات الدولة، وتأكيدا على سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة.





وأضاف أنه لا تزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلا عن الجماعات الإرهابية واستنادا إلى منطق فاسد تروُج له بعض المنظمات المشبوهة لترديد نغمة متكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لا تزال أيديهم ملطخة بالدماء ومتورطين فى حوادث الاعتداء على الآمنين الأبرياء والمساجد والكنائس.





وأوضح أن الدولة المصرية تراعى القيم والثوابت والهوية الوطنية.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الدول الأوربية والذى أكد فيه أن مصر تراعي وتحترم مبادئ وقيم وأخلاق الدول الأوروبية والغرب بوجه عام وعلى الجميع أن يحترم مبادئ وقيم وأخلاق الدولة، وقال: "احترموا أخلاقنا وقيمنا مثلما نحترم قيمكم وأخلاقكم .





ونوه نقيب العلاج الطبيعى، بأن التلويح بمثل هذه الادعاءات واستغلال مصطلح "حقوق الإنسان" يتم استغلاله سياسيا وفى سياقات مغلوطة، فى الوقت الذى تسير فيه مصر بخطوات سريعة على طريق كفالة وتعزيز حقوق الإنسان لمواطنيها، وتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان رغم كل ما تعانيه من تحديات اقتصادية وعمليات إرهابية تهدف إلى عرقلة جهودها المبذولة فى سبيل تحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحى الحياة.





وأكد نقيب العلاج الطبيعى على أن هذه الهجمة الشرسة والممنهجة فى وقت تواصل فيه مصر بقواتها المسلحة وشرطتها ومن خلفهم شعب مصر العظيم حربها ضد الإرهاب وبناء بلدهم، ما هى إلا استمرار للمؤامرات الخارجية ضد الوطن.





واختتم بأن الشعب المصرى يقف بكل طوائفه خلف القيادة السياسية ويؤيد ما تنتهجه الدولة فى سبيل الحفاظ على استقرار البلاد وتنميتها.