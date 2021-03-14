وزيرة الثقافة تنعي الدكتور محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتور محمد رفيق خليل رئيس أتيليه الإسكندرية وأستاذ الجراحة بكلية الطب ونقيب أطباء الإسكندرية السابق والذي غيبه الموت صباح اليوم الأحد 14 مارس عن عمر يناهز الـ72عامًا وقالت إن الراحل كان أحد المتميزين الذين جمعوا بين العلم والابداع الثقافى باعتباره طبيبا يمتلك الموهبة الأدبية فى الكتابة والشعر، مشيرة إلى أنه حظي بحب واحترام الوسط الثقافي لإيمانه الشديد بقيمة القوى الناعمة في حياة الشعوب وتشكيل وجدانها ، واكدت انه بذل الكثير من الجهد لخدمة المجال الثقافى السكندرى وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.



