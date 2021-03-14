وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب

تابع مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم الجيزة، ورحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، سير انتظام الدراسة بمدارس المحافظة في أول أيام الفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات التعليمية.





وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب.





وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وعدم دخول أى فرد الا بالكمامة والالتزم بالتباعد الجسدى والتعقيم اليومى حرصًا على سلامه الجميع .



