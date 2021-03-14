ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب

الأحد 14/مارس/2021 - 03:00 م
مدارس الجيزة
مدارس الجيزة
Advertisements
محمد الصاحى
تابع مجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم الجيزة، ورحاب عريق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، سير انتظام الدراسة بمدارس المحافظة في أول أيام الفصل الدراسى الثانى بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب.

وشدد على الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية، وعدم دخول أى فرد الا بالكمامة والالتزم بالتباعد الجسدى والتعقيم اليومى حرصًا على سلامه الجميع .

وقدم "الجيار" التهنئة للطلاب بمناسبة بدء فصل الدراسي الثاني، متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد .
وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب
وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب
وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب
وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب
وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب
وكيل تعليم الجيزة يتابع سير الدراسة.. ويؤكد: توزيع الكتب على جميع الطلاب
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليم الجيزة تعلن نتيجة مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لاتحاد طلاب مدارس المحافظة

مديرية تعليم مطروح تعلن وصول الكتب المدرسية المخصصة للفصل الدراسى الثانى

تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة "كل يوم سؤال" في الوادي الجديد

تعليم الدقهلية تحصد المراكز الأولى على الجمهورية فى الإذاعة المدرسية

تعليم الإسكندرية: ٤٠٥٩١ طالبا وطالبة دخلوا على منصة الامتحانات دون مشاكل

ترشيحاتنا

انتحار أم سقط سهوا.. شاب يلقى حتفه تحت عجلات مترو العتبة

23 دعاء بين الأذان والإقامة مستجاب للحمل .. ردده من أذان المغرب إلى صلاة العشاء

بدون أدوية .. علاجات منزلية لمرضى كورونا أثناء العزل

هل للأخت المتوفاة قبل رحيل الوالد بسنوات نصيب من الميراث؟ .. الإفتاء تجيب

الحاصلات الزراعية تحذر من أزمة فول بالسوق المصري

اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدورى.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة