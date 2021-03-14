إخلاء سبيل صاحب مصنع العبور المحترق بكفالة 50 ألف جنيه

أمرت نيابة العبور بإخلاء سبيل صاحب مصنع الملابس الجاهزة المحترق بالعبور بكفالة 50 ألف جنيه وذلك فى اتهامه بعدم تجديد رخصة المصنع مع عدم الالتزام باشراطات الحماية المدينة.





كما طلبت النيابة، استعجال تقرير المعمل الجنائي وسؤال مسئولي التراخيص بمدينة العبور والمصابين وتحريات المباحث لمعرفة أسباب الحريق الذي تشب داخل المصنع.





فى سياق متصل حصل فريق من الطب الشرعي علي عينات من دماء 16 جثة متفحمة للعاملين المتوفين فى الحادث لإجراء التحاليل اللازمة وتحديد هويتهم.





وكانت النيابة العامة قد اعلنت مباشرة التحقيقات في واقعة حريق مصنع بالعبور وانتقلت النيابة العامة لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنع بالكامل فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق.





كما انتقلت النيابة العامة إلى مستشفيات: السلام العام والصحة النفسية بالخانكة والقاهرة الجديدة بلبيس العام، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.





وطلبت النيابة العامة من جهاز مدينة العبور إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام ٢٠٠٩، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧.





وسألت النيابة العامة مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مدعيا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢، بينما نفى عامل بمصنع الملابس صلته بالواقعة مقررا بملكيته لآخر سوري الجنسية.





و أمرت النيابة العامة باستدعائه لسؤاله، كما سألت رئيس جهاز مدينة العبور فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.





وكلفت النيابة العامة الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال قوات الدفاع المدني للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين «لمشرحة النيابة العامة بزينهم لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.

كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق، وجارٍ تكثيف التحري للوقوف لسبب وقوعه، واستعلمت النيابة العامة من هيئة التنمية الصناعية المختصة باستصدار التراخيص الصناعية عن التراخيص الصادرة للمصنعين، وتحفظت النيابة العامة على ملف تراخيص العقار بجهاز مدينة العبور تمهيدا لفحصه، وجارى استكمال التحقيقات.