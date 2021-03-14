سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي قبل مواجهة الاتحاد غدًا





جاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا للاعبي وجهاز فريق البنك الأهلي سلبية قبل مواجهة فريق الاتحاد السكندري في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدًا الاثنين في تمام الخامسة مساء علي ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر .





ويقود خالد جلال المدير الفني أولي مبارياته الرسمية مع الفريق





بعد شفاءه من فيروس كورونا والذي أبعده عن قيادة الفريق في الجولتين السابقتين .





وشهد تدريب الأمس عودة بهاء مجدي ومحمود سيد للتدريبات الجماعية ومازال احمد ياسر وشادي رضوان ومحمد لعبه ينفذوا البرنامج التأهيلي للعودة من جديد للتدريبات الجماعية.



