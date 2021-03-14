وكيل الأزهر: مستعدون لتقديم الدعم لكل المشروعات العلمية التي تخدم الإسلام والمسلمين

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، الدكتور ضمير محي الدين، ‏النائب الأول لرئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، رئيس المعهد الإسلامي بموسكو، ‏لمناقشة العلاقات الثنائية في المجال العلمي والدعوي.‏





‏وقال وكيل الأزهر، إن مصر وروسيا تربطهما علاقة قوية ووطيدة امتدت لمئات ‏السنين، موضحًا أن الأزهر مستعد لمد يد العون لكل عمل علمي يخدم الإسلام والمسلمين، ويرسخ احترام وقبول الآخر دون ‏النظر إلى دينه أو عرقه أو لونه.‏



