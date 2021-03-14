الدوري الإيطالي.. لوكاكو يقود هجوم إنتر ميلان أمام تورينو

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيل الأساسي لمواجهة تورينو، على ملعب أولمبيكو تورينو، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإيطالي.





وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي:





حراسة المرمى: هاندانوفيتش





خط الدفاع: سكرينار - فريج - باستون





خط الوسط: اشرف حكيمي - باريلا - بروزفيتش - جليارديني - بريسيتش.





خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - لوكاكو.





ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه المخضرم أنطونيو كونتي، لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي أمام تورينو في مباراة اليوم، وتعزيز صدارته للكالتشيو.





ولم يتذوق إنتر ميلان مرارة التعادل أو الهزيمة في آخر 7 مباريات في مسابقة الدوري الإيطالي.





كانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز إنتر ميلان على تورينو بأربعة أهداف مقابل هدفين.



