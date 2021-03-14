تعليم الجيزة: المدارس وزعت الكتب الدراسية على الطلاب والدراسة منتظمة

أكد مجدى الجيار – وكيل مديرية التربية والتعليم الجيزة، أنه قد تابع اليوم سير انتظام الفصل الدراسى الثانى بمدارس تعليم الجيزة بجميع الإدارات التعليمية.





وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسى الثانى لجميع الطلاب.





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كما شدد وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على إلتزام جميع المدارس بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم دخول أى فرد لأي مدرسة إلا بالكمامة والالتزام بالتباعد الجسدى والتعقيم اليومى حرصًا على سلامة الجميع.





وهنأ" الجيار" أبناءه الطلبة والطالبات بانطلاق الفصل الدراسى الثاني متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، انتظام الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.









وقالت وزارة التربية والتعليم إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على تواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والادارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.















وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم تسجيل الغياب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر أن يكون حضور الطلاب في المدارس اختياريا خلال الفصل الدراسي الثاني.









وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لجان المتابعة وقيادات الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات الخاصة بنظام سير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.









وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تناشد الطلاب متابعة قنوات مدرستنا التعليمية والمنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة لمتابعة شرح دروس المواد الأساسية الخاصة بمختلف صفوف المراحل التعليمية المختلفة.









وفيما يلي، يرصد موقع "صدى البلد" أبرز إجراءات التعليم لحماية الطلاب في المدارس من كورونا مع عودة الدراسة:





- تعقيم المدارس باستمرار قبل دخول الطلاب وأثناء وجودهم وبعد تركهم للمدرسة.





- ارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين والإداريين في المدرسة.





- تعليق ملصقات للتوعية بإجراءات مكافحة كورونا في جميع المدارس.





- توفير غرف عزل في المدارس لعزل أي حالة مشتبه في إصابتها بكورونا وعرضها على طبيب المدرسة.





- تقليل عدد أيام حضور الطلاب في المدرسة، حيث أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نظام وجداول الحضور في المدارس سيكون كما يلي: