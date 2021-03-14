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ثقافة

ضمن فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.. فرقة رضا تبهر الجمهور على مدار 3 أيام

الأحد 14/مارس/2021 - 03:43 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

ضمن فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ، التى اطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، مطلع مارس الجارى أحيت فرقة رضا التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان عادل عبده ، ثلاثة ليالى على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد ، وشهد ختامها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الذي أشاد بادائها وعروضها المعبرة عن الطابع المميز للمجتمع المصري.


وخلال الليالى التى شهدت اقبالا جماهيريا واسعا قدمت الفرقة فيلما تسجيليا عن نشأتها، الى جانب مجموعة من أشهر استعراضاتها المستلهمة من التنوع التراثى فى المجتمع منها "الداحية، الأقصر بلدنا، الإسكندراني، ألعاب بنات شعبية، الحجالة، العصايا، رنة الخلخال،  البحر بيضحك ليه، سماح النوبة، موشح غريب الدار، التنورة،  واختتمت والنوبة .

 

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد أطلقت اجندة فعاليات اختيار بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2021  والتى تضم برنامج ثقافي وفكري يشمل أكثر من 100 نشاط يشارك فيه كافة قطاعات الوزارة .

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