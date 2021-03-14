أوباما مفاجأة حسام البدري فى معسكر منتخب مصر المقبل

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على ضم يوسف أوباما نجم الزمالك لمعسكر الفراعنة المقبل استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة .



وجاء استقرار البدري على ضم يوسف أوباما فى ظل المستوى الجيد الذى يقدمه اللاعب مع فريقه الزمالك فى الوقت الحالى ونجاحه فى الظهور بشكل مميز مع الفريق الأبيض بمختلف البطولات سواء الدوري الممتاز أو دوري أبطال إفريقيا .



ومن المقرر أن يتواجد يوسف أوباما بجانب مجدى قفشة نجم الأهلى فى مركز صانع الألعاب فى المعسكر المقبل لمنتخب مصر خاصة فى ظل استمرار عبدالله السعيد نجم بيراميدز من الإصابة .



وحدد الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطني بقيادة حسام البدرى موعد إعلان قائمة المنتخب النهائية لمباراتى كينيا وجزر القمر المقرر إقامتهما على مدار يومى 25 و29 مارس الجارى فى إطار تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدرى إعلان قائمة اللاعبين المحليين يوم 19 مارس الجارى تمهيدا للدخول فى معسكر تدريبي قبل السفر يوم 23 من الشهر ذاته إلى كينيا لخوض مباراة كينيا ثم جزر القمر فى التصفيات الأفريقية.

ومن المقرر أن يعلن البدرى ورفاقه عن قائمة المنتخب النهائية بعد انتهاء أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز من خوض المباريات فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.

وسبق أن أعلن البدرى وجهازه المعاون قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الكبار التي جاءت على النحو التالي:

محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى، وأحمد حجازى، المعار بصفوف فريق اتحاد جدة السعودى، ومحمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزي، وأحمد حسن كوكا، المحترف بصفوف فريق أولمبياكوس اليوناني، ومصطفى محمد، المعار من نادى الزمالك إلى فريق جالطة سراى التركى.







