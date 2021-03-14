ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف في الأقصر والتحفظ على المعدات

الأحد 14/مارس/2021 - 03:26 م
أعمال بناء مخالف
أعمال بناء مخالف في الأقصر
Advertisements
شمس يونس
أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر ، عن شن حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة  بحي جنوب ، تحت إشراف وتنفيذ رجال الحى والمتابعة الميدانية تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الادارة بمجلس مدينة الأقصر.

وقال "الشريف" ، على هامش الحملة والتي كانت تحت إشرافه للمرور على مخالفات البناء فى نطاق مدينة الأقصر ، إن صاحب العقار كان يقوم بالبناء من الداخل والباب الرئيسي لعقار كان مغلقًا حيث كانت إدارة المتابعة الميدانية تتابع الموقف منذ فترة وجيزة منذ البدء في أعمال البناء وعليه وتم التحفظ علي معدات وأدوات البناء ، مساء أمس السبت، بشارع بنك سايب بمنطقة الفيروز ، وبالمعاينة تبين القيام بأعمال البناء بدون ترخيص وبناء أدوار مخالفة  .

وبناء عليه تم تحرير مخالفة لصاحب العقار بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء والتى نص عليها القرار الصادر مؤخرا ويسرى على جميع محافظات الجمهورية ومنها الأقصر .

وشدد رئيس المدينة، على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أي حالات تعدٍ على أراضي الدولة والبناء العشوائي، تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدي بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. التفاصيل الكاملة لوفاة سيدة بمدينة السلام

تأجيل دعوى منع مرتضى منصور عن مزاولة الأنشطة الرياضية

طارق الخولي: استقرار مصر وقوة اقتصادها يزعج دولة مجاورة

سعرها 2.6 مليون دولار.. شاب يصطاد سمكة نادرة ويتناولها مع رفاقه ثم يفاجأ بسعرها الخيالي

اتحاد الكرة يرفض فكرة إلغاء الدورى.. تفاصيل

إصابة دموية لـ محمد هاني في مران الأهلي.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث بالبشرة عند وضع الصبار ؟

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة