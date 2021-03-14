السجن المؤبد للمتهمين بقتل شهيد الجدعنة في شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار وجدى المنياوى وعضوية المستشارين أشرف بدير عضو وشيرين صلاح، وأمين السر محمد المهدي بالسجن المؤبد ضد كلا من " كريم م " و " أحمد ج أ " المتهمين بقتل محمد أبو زيد " شهيد الجدعنة " بعزبة عثمان التابعة لقسم أول شبرا الخيمة.





كان محمد أبو زيد "شهيد الجدعنة " 27 عاما لقى مصرعه على يد عاطلين قاما بتمزيقه بسلاح أبيض "مطواة " فى الشارع بمنطقة عزبة عثمان بشبرا الخيمة بعد مشاركته فى جلسة صلح بين المتهمين وطرف آخر حيث استدرج المتهمان المجنى عليه من محل يملكه فى شارع 10 دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وطعنه أحدهما بالسنجة وفرا هاربين وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وألقى القبض على المتهمين وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات.





كانت الأجهزة الأمنية بقسم أول شبرا الخيمة تلقت إشارة من المستشفى بوصول " محمد. ا " 26 سنة جثة هامدة إثر عدة طعنات فى أنحاء الجسد وانتقل فريق من البحث الجنائى وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا ج ا " و " ك م أ " حيث قام الثانى بطلب من الأول باستدراج المجنى عليه خارج المحل الذى يعمل به وعقب خروجه من المحل طعنه الأول بـ"السنجة" عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.





وتبين أن سبب الخلاف يرجع إلى شهر مارس الماضى عندما شارك المجنى عليه فى جلسة صلح بين المتهمين وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة، حيث تعدى المتهمان على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.