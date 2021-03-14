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أخبار العالم

العراق.. 4 وفيات و470 إصابة جديدة بكورونا في النجف

الأحد 14/مارس/2021 - 03:37 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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أمينة الدسوقي
أعلنت صحة النجف العراقية، عن اجراء 1731 فحص مختبري لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وتبين من الفحص الكشف عن 470 إصابة جديدة.

وتابعت صحة النجف العراقية وفقا لما ذكرته وكالة بغداد اليوم أن حالات الشفاء الجديدة بلغت  553 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4 حالة.

وتبين وجود (23) إصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف من بين الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

واوضحت صحة النجف انه يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف، مجموع الاصابات الكلي : 39640، وتبلغ مجموع حالات الشفاء : 32288، ومجموع الوفيات : 382، فيما يبلغ مجموع الحالات تحت العلاج : 6970.

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