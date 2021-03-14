ارتفاع مؤشر البورصة في أولى جلسات الأسبوع بتعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 11289 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة.









وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13838 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.









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وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2203 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، وبلغ رأس المال السوقي 688.4 مليار جنيه.









وحقق المصريون صافي عمليات شراء بواقع 376.5 مليون جنيه مقابل مشتريات من العرب بواقع 215.8 مليون جنيه، فيما حقق الأجانب صافي مبيعات بنحو 592.3 مليون جنيه.