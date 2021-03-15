أخبار التوك شو.. خطر الزيادة السكانية في مصر.. تعرف على حالة الطقس في الأسبوع الأخير من فصل الشتاء

تناولت أخبار التوك شو أبرز القضايا والملفات الخارجية والداخلية خلال الساعات الماضية نرصدها فى التقرير التالى:





قالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إننا طوال الوقت نحاول أن نتواصل مع الجمهور العام حتى يكون هناك فهم لمدى خطورة الكثافة السكانية التى تهدد معدلات النمو والاستقرار الاجتماعي والأمن الاقتصادي .





ميادة الحناوى ترد على شائعة إصابتها بالزهايمر بالغناء على الهواء.. شاهد

قالت الفنانة ميادة الحناوى إنها تحب الشعب المصرى بقلبها وروحها، وعندما تزور مصر تشعر أنها فى بلدها الثاني، لافتة إلى أنها تعشق الجمهور المصرى وتدعو الله أن يزيل غمة الفيروس من علينا جميعًا.





أمجد الحداد: لا توجد لدينا تطعيمات تكفي جميع المواطنين

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية و المناعة، إنه لا يجب حصول كلا من الأطفال تحت سن الـ 18 والسيدات الحوامل، على لقاح كورونا، منوها إلى أن يوجد دراسة معينة توضح الأشخاص الأكثر غرضة للإصابة بفيروس كورونا، وفي وقتها كان الأطفال غير معرضين للإصابة.





الحفاظ على التراث: الرئيس السيسي وجه بتوفير كل ما يلزم لإعادة إحياء القاهرة التاريخية

قالت الدكتور ريهام عرام، مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بمحافظة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة بتوفير كل ما يلزم لإعادة إحياء القاهرة التاريخية.





المصرى للدراسات الدوائية: غالبية أدوية التخسيس المنتشرة على السوشيال ميديا تؤدى للوفاة.. فيديو

قال الدكتور عبد الله علي، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والإحصائية، إن غالبية أدوية التخسيس المنتشرة على السوشيال ميديا غير مرخصة وتؤدى للوفاة، لافتًا إلى أن معظم الأطباء لا يقصدون كتابة الروشتة بخط غير واضح ولكنها تكون غير واضحة بسبب السرعة والتعود.





تعرف على حالة الطقس في الأسبوع الأخير من فصل الشتاء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هذا العام كان الشتاء أكثر دفئا وأقل فى كميات الأمطار عن الأعوام الماضية، لافتة إلى أن بداية فصل الربيع من 21 مارس.





إزاي توفري لابنك الفيتامينات الكاملة لحمايته من الفيروسات.. استشاري تغذية توضح

قالت الدكتورة منى عبد المطلب، استشارى التغذية، إننا مازلنا نتابع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن فيروس كورونا يحتاج التغذية السليمة.





حقيقة إزالة الورش بمنطقة الغورى والقاهرة الخديوية.. فيديو

كشف الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، تفاصيل جولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى في القاهرة التاريخية التى تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية ضخم وتتكاتف فيه جميع الوزارات المعنية، موضحة أن المشروع يعتمد على تعظيم العوائد الاقتصادية للحرف الموجودة بالمنطقة من خلال تطويرها.





العالم يترقب انطلاق موكب المومياوات الملكية من التحرير إلى متحف الحضارة

قال الدكتور مختار الكسبانى ، عضو اللجنة العليا للمتاحف، إن الدولة المصرية تجهز لعمل احتفالية ضخمة للمومياوات الملكية وخروجها من دار المتحف المصرى وتوجهها إلى قاعة متخصصة لعرض 22 مومياء من مومياوات الحضارة المصرية القديمة.





رضيعة بشعر أبيض .. شاهد | تفاصيل ولادة طفلة مصابة بمتلازمة امبرج

قال الدكتور حامد السيد، استشارى أمراض النساء والولادة، إن الطفلة التى ولدت بشعر ابيض بالأمس، مصابة بحالة نادرة نتيجة زواج الاقارب، لافتًا إلى أن شقيقتها الكبرى ولدت بنفس المرض النادر.



