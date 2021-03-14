رفعت رشاد: تحسين أجور الصحفيين وبناء مستشفى لعلاجهم على رأس أولوياتي

زار الكاتب الصحفي رفعت رشاد، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، جريدة الوفد وموقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، وذلك لعرض برنامج الانتخابي على الصحفيين العاملين بالمؤسسة، والتقى برئيس التحرير، وجدي زين الدين، ومجدي حلمي، مدير التحرير والمشرف العام على بوابة الوفد، وعدد من مديري التحرير.





وقال "رشاد"، إن لديه برنامجًا لإصلاح نقابة الصحفيين بشكل شامل لتلافي السلبيات، ويرتكز البرنامج على تحسين دخل الصحفيين والتفاوض بشأن كادر الأجور لتحسين أحوالهم المالية، فضلًا عن استمرار البدل بشكل سنوي مع زيادة تواكب نسبة التضخم وإدراجها سنويًا في الموازنة، لافتًا إلى سعيه لبناء مستشفى للصحفيين ومدينة الصحفيين بأكتوبر، وأيضًا علاج مشاكل الصحف الحزبية والزملاء المفصولين من الصحف الخاصة، وزيادة بدل البطالة.





وأضاف "رشاد"، في تصريحات، أنه سيتفاوض لصرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة، مؤكدًا توفير الحماية الكاملة لشباب الصحفيين المتدربين، وحماية الحريات، علاوة على التصدي للكيانات الوهمية بشكل حاسم وحماية كارنية نقابة الصحفيين.