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أخبار العالم

تونس تتجه للخطر.. تحذير قوي من اتحاد الشغل من وضع البلاد

الأحد 14/مارس/2021 - 03:48 م
تحذير قوي من اتحاد
تحذير قوي من اتحاد الشغل من وضع البلاد
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دعاء أبوهشيمة
حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من أن تونس تتجه للخطر بسبب مهاترات النخبة السياسية الفاشلة.

ووفقا لـ "العربية"، أكد اتحاد الشغل التونسي أن النخبة السياسية الموجودة في البلاد تفتقر إلى مفهوم الدولة والمسؤولية.

وشدد اتحاد الشغل على أنه لن يقف متفرجا إزاء الوضع الخطير الذي تتجه إليه تونس.

وأوضح اتحاد الشغل في تونس أنه لديه مخططات للضغط من أجل العودة للخيارات الوطنية.

وفي سياق المتصل، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، خلال كلمة ألقاها بمقر ولاية قابس اليوم الأحد،  توجيه الإنتقادات إلى أطراف لم يسمّها تعمل على عرقلة جهوده من أجل حلّ مشاكل البلاد.

وقال سعيد، في كلمة مليئة بالرسائل المشفرة، ''أحمل همومكم... أحاول بكل جهد أن نتجاوز الأزمات ولكن المحاولات لا يجب أن تقابل بالجحود والنكران.. ومن عاهد عليه أن يفي بعهده''.

وأشار سعيّد إلى أنّ شياع استعمال عبارة ''الأزمة'' على جميع الأصعدة السياسية والإجتماعية والإقتصادية، متعمّد، معتبرا أنّ خطاب الأزمة هوّ ''عندهم'' وسيلة  من وسائل الحكم، حسب تصريحه، بحسب إذاعة "موازييك" التونسية.
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