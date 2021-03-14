السيطرة على حريق في الورشة العائمة بشركة التمساح لبناء السفن بالإسماعيلية

اندلع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن.





وعلي الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.





تلقي اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، أخطارًا من نائبة بوقوع حريق في الورشة العائمة "تيم بارج" بشركة التمساح لبناء السفن (إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس)، دون معرفة أسباب الحريق حتى الآن، وعلي الفور دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة علي الحريق.