الأردن.. النائب العام يستمع لأقوال وزير الصحة المقال في قضية مستشفى السلط

قال نائب عام عمّان، حسن العبداللات، اليوم الأحد، إنَّ مدعي عام السلط استمع لإفادة وزير الصحة المقال نذير عبيدات ومدير صحة البلقاء ومدير الشركة الموردة لمادة الأكسجين، وذلك في حادث مستشفى السلط الحكومي.





ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، أضاف العبداللات، أن النيابة العامة استمعت لعدد كبير من المشتركين في القضية وشهود العيان منذ أن تحركت صباح أمس السبب، للتحقيق في هذا الحادث الأليم.





وأشار إلى أن النيابة العامة وفور إبلاغها بالقضية تحركت وبدأت بتحديد الأطراف المشتركة في القضية، وستستمر في تحقيقاتها حتى تحديد المسؤولين عن هذا التقصير الذي تسبب بوفاة 7 أشخاص.





يذكر، أن مدعي عام السلط، أوقف مساء أمس السبت، 5 مسؤولين في مستشفى الحسين بالسلط أسبوعا في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة القضية.





وأسفر نفاد مادة الأكسجين من مستودعات المستشفى عن وفاة 7 أشخاص، وعلى إثره تم إقالة وزير الصحة وإيقاف مدير صحة البلقاء عن العمل.