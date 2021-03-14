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فن

تقنية "الهولوجرام" تعيد العندليب الأسمر إلى قصر البارون

الأحد 14/مارس/2021 - 04:05 م
عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
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محمد نبيـل
في تجربة فريدة تُحاكي الواقع، ولإحياء ذكرى عبد الحليم حافظ بعد رحيله عن عالمنا منذ 44 عامًا، تعيد إلينا تقنية الهولوغرام" والإسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد سهرة فنية من ليالي الزمن الجميل ومن سهرات العندليب برفقة الجوق السيمفوني (الأوركسترا) وذلك باستخدام أحدث التقنيات السمعية والبصرية في الثاني من أبريل المقبل بقصر البارون.

واختير قصر البارون خصيصًا لاستضافة هذا الحفل بعدما تم ترميمه بشكل كامل ليعود إلى رونقه وأصبح تحفة أثرية لجذب السياح، وهو ما يمثل فرصة للجماهير الراغبين في استعادة ذكرى الزمن الجميل والموسيقى الكلاسيكية المصرية على مسرح القصر.

وسيتمكن الحاضرون من محاكاة أجواء حفلات العندليب الأسمر، ويقام الحفل بالتنسيق مع شركة صوت الفن صاحبة حقوق الملكية الفكرية للمصنفات الخاصة للفنان الكبير عبد الحليم حافظ في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً يوم 2 إبريل المقبل بعزف الجوق السيمفوني (الأوركسترا) ويتبعه عرض تقنية الإسقاط الضوئي المجسم ثلاثي الأبعاد الذي يُجسد قصة القصر التاريخية وأسرار البارون إمبان في حدث تاريخي للقصر بعد ترميمه، وتعقد استراحة لمدة ربع ساعة ليخرج العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، على مسرح القصر ليعيدنا إلى الزمن الجميل ويطربنا بصوته العذب، حتى الساعة الحادية عشر مساءً. 

وتعد هذه الحفلات هي الأولى جماهيريا التي تقام في قصر البارون منذ تجديده ومن المقرر أن يتسع الحفل الذي يقام بالحديقة المفتوحة بالقصر لأكثر من 1500 شخص مع اتباع كل إجراءات الأمن والإجراءات الاحترازية والتعقيم طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
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